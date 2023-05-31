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Певица Мария Зайцева пожаловалась на жаркие костюмы в шоу «Маска»

Певица Зайцева призналась, что участникам «Маски» давали вентиляторы из-за жарких костюмов

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Экс-участница группы «2Маши» Мария Зайцева в интервью Юлии Меньшовой призналась, что ей было очень жарко выступать в костюме на шоу «Маска».

По словам исполнительницы, ей было «капитально жарко» выступать в специальном костюме. Зайцева рассказала, что артистам даже выдавали вентиляторы, чтобы участники шоу могли охладиться после съемок в тяжелом и жарком костюме. Звезда подчеркнула, что члены жюри и другие конкурсанты не знают истинные личности артистов, которые скрываются за масками.

«Нас с участниками, я помню, специально разводили по коридорам, чтобы никто случайно ничего не сказал своим голосом. Более того, даже наших администраторов тоже просили маскироваться», — подчеркнула Зайцева.

Ранее певец Сергей Лазарев рассказал, как болезнь помогла ему на съемках «Маски». Лазарев рассказал, что несмотря на «дикий насморк», продолжил участие в программе. По словам звезды, недуг ему пошел на пользу в финале передачи. Артист исполнил песню группы ABBA «Gimme Gimme Gimme». Звезда признался, что насморк помог сделать его персонажу Скорпиону абсолютно новое звучание.

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