Никита Джигурда назвал Наташу Королеву и Тарзана настоящей парой на фоне слухов о разводе

Певец и актер Никита Джигурда признался в беседе с ФАН, что любуется парой артистов Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзана).

Джигурда заявила, что в шоу-бизнесе есть много пар по уговору, но есть и настоящие. Он считает союз Королевой и Глушко нефальшивым. Певец отметил, что близко знаком с певицей и ее семьей. У звезды хорошие отношения с коллегами. Джигурда признался, что Тарзан подарил ему картину, которую написал сам. На ней изображен актер с женой и детьми.

31 мая Королевой исполнилось 50 лет. Джигурда поздравил певицу, заявив, что поднимет за нее тост в этот день. «Желаю оставаться такой же молодой и красивой девочкой, радовать зрителей. Ну, и, естественно, любви!» — заключил актер.

Ранее Наташа Королева поделилась планами на день рождения. Артистка собирается отметить праздник в Москве. Ради этого события в Россию приехала мать звезды Людмила Порывай. Женщина прилетела из Майами, где на данный момент проживает. Королева отметила, что изначально планировала сама улететь к матери, но переживала, что друзья не поймут ее отъезда.