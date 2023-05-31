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Сыгравшая Супергерл актриса рассказала, о чем общалась с «Суперменом» Кавиллом после съемок

Исполнившая роль Супергерл Саша Калле попросила благословения у Генри Кавилла

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DC Comics

Исполнившая в фильме «Флэш» роль Супергерл Саша Калле призналась, что после съемок попросила одобрения у Генри Кавилла. Об этом она рассказала в своем интервью для Entertainment Weekly.

По сюжету оригинальных комиксов Супергерл является двоюродной сестрой Супермена. Калле заявила, что ей было важно получить благословение самого известного исполнителя роли Кларка Кента — Генри Кавилла.

«Да, мы с ним виделись, но уже после завершения съемок «Флэша». Он оказался очень милым и открытым человеком. Я воспользовалась возможностью и спросила у него: «Ну как, я заставила тебя гордиться? Супермен одобряет?» А он улыбнулся и ответил: «Полностью одобряет. Ты проделала феноменальную работу», — поделилась Калле.

Мировая премьера фильма «Флэш» с Эзрой Миллером в главной роли состоится 16 июня 2023 года.

Ранее стало известно, что актер Эзра Миллер сохранит за собой роль Барри Аллена в возможном сиквеле «Флэша».

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