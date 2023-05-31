Мэр Екатеринбурга Орлов споет лирическую песню на фестивале «Ночь музыки»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выступит на фестивале «Ночь музыки» с лирической песней «Я люблю тебя, жизнь». Об этом порталу E1 рассказал основатель фестиваля Евгений Горенбург.

«Представители власти, культуры, бизнеса, СМИ и руководители производств выступят под аккомпанемент оркестра Георгия Гараняна «Мелодия». Насколько мне известно, Алексей Валерьевич планирует исполнить песню «Я люблю тебя, жизнь» в рамках программы», — заявил Горенбург.

В 2023 году основной сценой мероприятия по-прежнему будет площадка в «Синара-Центре». По данным СМИ, на фестивале в этом году выступят не менее трех тысяч музыкантов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль народной песни «Добровидение». Всего на «Добровидении» выступят 110 коллективов из более чем 50 регионов России, а также из дружественных стран, в том числе Индии и Китая.