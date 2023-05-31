Работавший с Киркоровым Ренат Агзамов рассказал о сильных сторонах певца

Кондитер и телеведущий Ренат Агзамов рассказал в беседе с изданием «7дней» о работе с певцом Филиппом Киркоровым.

Агзамов уточнил, что делал торт для юбилея Киркорова. По словам кондитера, работа над изделием началась за полгода до мероприятия. Ведущий заявил, что музыкант является крутым организатором и управленцем.

«Если бы он (Киркоров) был не артистом, а бизнесменом, то, поверьте мне, добился бы огромных высот, ему в этом смысле нет равных. У него все системно, стратегически спланировано, все по полочкам. Я тоже люблю системность, планирование, а не так чтобы: «Ой, тут я забыл, а здесь что-то не учел», — поделился ведущий.

Также Агзамов похвалил продюсера Яну Рудковскую, назвав ее идеальным бизнесменом. По словам кондитера, она полностью погружается во все подробности и нюансы рабочего процесса.

Ранее певец Олег Газманов восхитился работоспособностью Киркорова. Он похвалил юбилейное шоу коллеги. Артист заявил, что «уже бы умер на месте» Киркорова из-за огромной нагрузки.