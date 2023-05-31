Наташа Королева рассказала, зачем ее мать вернулась в Россию

Певица Наташа Королева объяснила в беседе с mk.ru, почему ее мать Людмила Порывай приехала из Майами в Россию.

Королева рассказала, что ее мать прилетела на юбилей певицы. Артистка призналась, что родственница тяжело перенесла перелет. «Маме же не шестнадцать. Но ради юбилея любимой дочки чего не сделаешь!» — заявила звезда.

Королева отметила, что изначально планировала сама улететь к матери на день рождения. Однако музыкантка переживала, что друзья не поймут ее отъезда.

31 мая Королевой исполнилось 50 лет. По словам артистки, она до сих пор не верит, что эта цифра ассоциируется с ней. Но звезда относится к возрасту «философски».

«Не зря же в народе говорят: «Мои года — мое богатство». Много пройдено, много пережито… К своему юбилею я четко поняла свое предназначение в жизни», — поделилась певица.

В августе 2022 года Людмила Порывай спровоцировала скандал на концерте украинской певицы Ирины Билык в США. Она вышла на сцену с флагом Украины и выкрикнула украинский лозунг.

В январе 2023 Королева заявила о необходимости беречь близких, несмотря на несовпадение взглядов по разным вопросам.