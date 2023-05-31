Во Львове переименовали улицу Толстого

Во Львове переименовали улицу, названную в честь русского писателя Льва Толстого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Львовской областной администрации Максима Козицкого.

Власти Львова переименовали улицу в честь бывшего главы украинских греко-католиков Любомира Гузара. «С сегодняшнего дня во Львове нет улицы Льва Толстого. Теперь у нас есть улица блаженнейшего патриарха Любомира Гузара», — сказал он.

До этого власти города обращались к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству внутренних дел и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов.

Ранее сообщалось, что петиция с требованием к Зеленскому запретить ввоз и распространение в стране российской издательской продукции набрала нужное количество голосов.