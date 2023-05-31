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Собчак заступилась за Елену Летучую после вопроса об отсутствии детей у телеведущей

Журналистка Ксения Собчак возмутилась вопросом об отсутствии детей у телеведущей Летучей

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале отреагировала на инцидент с телеведущей Еленой Летучей.

Собчак поддержала 44-летнюю коллегу, у которой нет детей. Она заступилась за Летучую после того, как ее начали расспрашивать об отсутствии наследников. «Мне всегда это казалось таким вторжением в личную/интимную жизнь людей. Что-то в районе «а сколько раз в неделю у вас», — заявила журналистка.

По мнению Собчак, молодое поколение ведет себя более тактично относительно вопроса отсутствия детей. «Как правило, носы суют люди постарше», — отметила она.

Накануне в интервью Надежде Стрелец Елена Летучая рассказала, почему у нее и мужа Юрия Анашенкова нет общих детей. Знаменитость призналась, что мечтает о пополнении в семье, однако пока у них с супругом не получается.

Телеведущая объяснила, как реагирует на постоянные вопросы о детях от журналистов о подписчиков в соцсетях. Она призналась, что эта тема ее задевает. Летучая посоветовала людям быть корректнее.

С 2016 года Елена Летучая замужем за бизнесменом Юрием Анашенковым. До этого предприниматель был в отношениях с Асмик Вайе Рейтор. У них есть общий сын. Также у Юрия Анашенкова есть ребенок от союза с Евгенией Зайченко.

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