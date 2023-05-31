Джеки Чан и Джон Сина прошлись по Шоссе смерти в трейлере комедийного боевика «Круче некуда»

На YouTube вышел официальный трейлер комедийного боевика «Круче некуда» с актерами Джоном Синой и Джеки Чаном в главных ролях.

События блокбастера разворачиваются в недалеком будущем: мир захватили нефтяные войны, которые негативно сказываются на состоянии стран Ближнего Востока. Герои Джеки Чана и Джона Сины — бывшие спецназовцы, которым предстоит провести колонну гражданских по Шоссе смерти. На самой опасной дороге Багдада персонажам придется преодолеть немало препятствий, чтобы достичь поставленной цели.

Режиссером картины выступил Скотт Во, дата релиза пока неизвестна.

Ранее появился первый трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!», который выйдет в российский прокат.