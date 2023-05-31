Зепюр Брутян рассказала, хочет ли еще одного ребенка

Актриса Зепюр Брутян в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на вопрос, хотелось ли бы ей родить еще одного ребенка от Павла Прилучного.

Звезда призналась, что в будущем намерена родить от супруга еще одного малыша. Однако Брутян отметила, что не готова ко второму ребенку прямо сейчас. «Чуть попозже», — написала она в личном блоге.

Актриса считает, что семью осчастливило бы появление дочери. Она рассказала, что хотела бы девочку с «мамиными кудряшками и папиными глазами».

Павел Прилучный и Зепюр Брутян поженились в августе 2022 года. Актер сделал предложение возлюбленной спустя несколько свиданий. Церемония бракосочетания состоялась в Армении. На торжестве присутствовали родственники и друзья пары.

Осенью 2022 года СМИ написали о том, что Зепюр Брутян ждет ребенка. Через несколько месяцев актриса подтвердила эту новость. В конце апреля 2023 года Зепюр Брутян впервые стала мамой. У нее родился сын, которого она назвала Микаэлем.

Ранее Зепюр Брутян рассказала, что ее роды проходили естественным путем с применением эпидуральной анестезии.