Актер дубляжа Юрий Ловенталь признался, что для роли Человека-паука изучал людей с зависимостью

Российский актер дубляжа Юрий Ловенталь признался, что для роли Питера Паркера в компьютерной игре «Человек-паук 2» он изучал людей с зависимостью. Об этом он рассказал в интервью изданию Gamesradar.

Ловенталь, чьим голосом разговаривает Человек-паук в компьютерной игре компании Insomniac, поделился подробностями своей подготовки к роли. По его словам, он и разработчики игры вдохновлялись манерой поведения людей с аддикцией.

«Мы, действительно, очень хорошо поработали с командой, чтобы подобрать максимально убедительный образ для Человека-паука в новой части. Потому что сперва то, как я показывал своего героя в гневе, казалось несколько комичным. Но постепенно мы нашли к нему правильный подход», — рассказал Ловенталь.

Недавно звезда «Человека-паука» Том Холланд признался, что не притрагивается к алкоголю уже больше года.