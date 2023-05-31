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Стартовали съемки австралийской версии сериала «Офис» с женской героиней вместо Майкла Скотта

В Австралии начались съемки женской версии комедийного сериала «Офис»

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Prime Video

В Австралии начались съемки новой версии комедийного сериала «Офис» с женской героиней вместо Майкла Скотта, сообщает Variety.

Проект будет являться женской адаптацией хитового сериала и выйдет на Amazon Prime Video. Главную роль чудоковатой руководительницы офиса сыграет австралийская комедиантка Фелисити Уорд.

Сюжет будет разворачиваться в пост-ковидный период, когда героиня Ховард получит известие из головного офиса о закрытии ее филиала. Чтобы сохранить свою руководящую должность и коллектив, начальница начинает раздавать сотрудникам обещания, которые не готова выполнить, и плести шутливый офисный заговор.

Австралийская адаптация «Офиса» — это 13-я версия шоу, изначально созданного Риком Джервейсом и Стивеном Мерчантом. Оригинальный сериал также имеет локальные адаптации во Франции, Канаде, Чили, Израиле и на Ближнем Востоке.

Ранее стало известно, что американская версия сериала «Офис» со Стивом Кареллом пропадет из «Кинопоиска» 9 июня.

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