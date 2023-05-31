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Актер Пашутин заявил, что у Лаймы Вайкуле «с мозгами не очень»

Народный артист РФ Александр Пашутин в беседе с aif.ru на кинофестивале «КСТОкино» раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая в недавнем интервью заявила, что оказывается «никогда не была в России», а единственная страна, где она находилась продолжительные отрезки времени, кроме Латвии, это – США.

Пашутин с иронией предложил Вайкуле вспомнить, сколько гонораров она заработала в Америке: «Наверное, долларов 20? Кому она там нужна?! Смех!»

По словам народного артиста РФ, когда после развала СССР «им там в Латвии жрать нечего было», только благодаря многочисленным концертам в РФ латвийская певица и выживала.

«Она же отсюда не вылазила», – добавил актер.

Пашутин считает слова Вайкуле, которая теперь открещивается от России, бредом.

«Знаете, что я вам скажу? Она раньше хорошо пела, я к ней неплохо отношусь как к певице, но, вероятно, сейчас всё потихоньку переходит в плоскость медицинских показаний – всё, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами», – заключил артист.

Примечательно, но несколько месяцев назад Вайкуле заявила, что «кормила СССР и Россию». Она тогда рассказывала, какое невероятное количество концертов давала в РФ и какие отчисления с гонораров выплачивала.

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