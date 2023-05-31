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Вокалисту Disturbed удалили опухоль в руке

Вокалист Disturbed Дэвид Дрейман сообщил, что ему удалили опухоль в руке

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Marissa Carter/Global Look Press

Вокалист метал-группы Disturbed Дэвид Дрейман перенес операцию по удалению опухоли. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«На прошлой неделе мне удалили опухоль из лучевой кости. Это не давало мне спать ночами. Завтра должны быть результаты биопсии. Мысли, молитвы, позитивная энергия — все это приветствуется», — рассказал Дрейман. Информация о том, доброкачественным или злокачественным было новообразование, неизвестна.

Новость об операции появилась через несколько недель после того, как музыкант признался в депрессии. 50-летний музыкант расплакался, говоря о смерти своих коллег: Честера Беннингтона из Linkin Park, Криса Корнелла из Soundgarden, Скотта Вейланда из Stone Temple Pilots. «Пару месяцев назад я едва к ним не присоединился. Демоны зависимости и депрессии реальны. Это болезни, не отличающиеся от рака. Депрессия и зависимость не видны, они пожирают изнутри, распространяют метастазы, забирают тело, разум, душу», — сказал он.

По словам Дреймана, он устал терять друзей из-за депрессии и зависимости и скучает по безвременно умершим коллегам. Он также попросил зрителей, страдающих от этих же состояний, поднять руки, и сказал им, что они не одни.

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