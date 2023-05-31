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Молодая возлюбленная Аль Пачино ждет ребенка

Актер Аль Пачино станет отцом в четвертый раз

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Global Look Press/Getty Images

Актер Аль Пачино и его молодая возлюбленная Нур Альфаллах ждут ребенка. Об этом сообщает People.

Для 83-летнего артиста это будет уже четвертый наследник. 29-летняя Альфаллах сейчас на восьмом месяце беременности.

Знаменитости встречаются с апреля 2022 года. Пара впервые спровоцировала слухи о романе, когда звезд сфотографировали за совместным ужином. После этого в СМИ появилась информация, что Пачино действительно тайно начал отношения во время пандемии.

У актера есть 33-летняя дочь Джули Мари от бывшей избранницы, тренера по актерскому мастерству Джен Таррант. У него также есть 22-летние близнецы Антон и Оливия от Беверли Д'Анджело, с которой он встречался с 1997 по 2003 год.

Нур Алфаллах и раньше встречалась с мужчинами намного старше себя: до Аль Пачино у девушки был роман с 78-летним Миком Джаггером и с 91-летним Клинтом Иствудом. Что касается Аль Пачино, последние серьезные отношения у него были с израильской актрисой Мейталь Дохан. Пара распалась, когда Мейталь было 40 лет, а Пачино 79.

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