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Минкультуры исключило некоторых режиссеров из экспертных советов

Минкультуры исключило ряд режиссеров из экспертных советов и добавило представителей РПЦ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Минкультуры РФ провело обновление экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества. Заявки на кинокартины отбираются организацией кинематографии на получение государственных субсидий. Как информирует газета «Ведомости» со ссылкой на приказы Министерства, в советах больше нет ряда режиссеров или топ-менеджеров видеосервисов.

Из совета вывели режиссеров Алексея Федорченко, Алексея Учителя, Владимира Хотиненко, продюсеров Антона Златопольского, Петра Анурова и других.

При этом в составе увеличилось число представителей Минкультуры, а также появились новые члены. В состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Государственной думы РФ, актер Дмитрий Певцов и два представителя РПЦ.

Ранее работавший с режиссером Алексеем Балабановым продюсер Сергей Сельянов в беседе с ведущей программы «Белая студия» Дарьей Златопольской заявил, что россияне до сих пор опираются на точку зрения автора «Брата» и «Груза 200».

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