Несколько рэперов в России исключили из репертуара песни про наркотики

Статс-секретарь – замглавы МВД России Игорь Зубов заявил, что некоторые известные рэперы исключили из своего репертуара песни о наркотиках и уведомили об этом полицию.

«Мы уже сегодня получили достаточное количество писем от известных исполнителей <...> что они исключают из своего репертуара эти песни», – сообщил Зубов в ходе пленарного заседания в ГД.

В то же время он не стал называть имена рэперов.

Ранее Зубов сообщал, что рэперы за песни о наркотиках рискуют попасть под уголовную ответственность, если закон вступит в силу в 2024 году.

Уточнялось, что уголовная ответственность наступит после того, как исполнитель будут два и более раз будут привлечены к административной ответственности за подобные нарушения.

Однако Рэпер Птаха (Давид Нуриев) назвал дискриминацией постоянные нападки на рэп-исполнителей. Артист напомнил, что за рэперов в свое время заступился президент России Владимир Путин, попросив «оставить их в покое».