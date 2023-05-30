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Калягин высказался о смерти экс-директора Театра Ермоловой Марка Гурвича

Председатель СТД Калягин — о смерти экс-директора Театра Ермоловой Гурвича: театр осиротел

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Народный артист РСФСР, председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, режиссер Александр Калягин высказался о смерти экс-директора Театра Ермоловой, заслуженного работника культуры России Марка Гурвича. Его слова приводит «Пятый канал».

Калягин выразил соболезнования родным и близким деятеля культуры, в последние годы работавшего в Театре Сатиры заместителем директора по общим вопросам. «Театр осиротел без Вас, Марк Абрамович. Опытный, талантливый и мудрый, вы всегда были внимательны к коллегам, добры к ним, всегда приходили на помощь даже в самых сложных вопросах. Светлая вам память», — попрощался с коллегой он.

Официальная церемония прощания с Марком Гурвичем начнется 1 июня в зрительской фоне Театра сатиры в 12:00.

Марк Гурвич окончил ГИТИС в 1981 году, через четыре года занял должность заместителя директора Театра Ермоловой, после возглавил культурное учреждение. С 2012 года работал в Театре сатиры. О смерти театрального деятеля стало известно 30 мая 2023 года.

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