Актриса Анна Котова рассказала, хочет ли сняться в зарубежном проекте

Актриса Анна Котова рассказала в интервью с изданием Hello!, планирует ли сниматься в зарубежных проектах.

Котова призналась, что у нее угасло желание принимать участие в зарубежных проектах. На данный момент артистка не предпринимает никаких шагов для этого. Однако звезда не отрицает, что может захотеть поработать за рубежом в будущем.

«Смотрю на своих коллег, которые успешно продвигаются в этом направлении. Например, Соня Лебедева — чудесная, талантливая девочка, она уже несколько лет работает за рубежом. Это очень здорово», — поделилась актриса.

Котова назвала получение удовольствия от профессии своей глобальной целью в работе. Актриса хочет принимать участие в картинах, которые ее «заводят». «Работать с кем интересно, в процессе получать удовольствие и понимать, что ты тратишь свои силы и энергию туда, где есть отдача позитивных эмоций», — объяснила звезда.

В фильмографии Котовой около 79 работ. Она снялась в таких проектах, как «Сестры», «Аритмия», «Лед 2», «Полицейский с Рублевки», «Проект «Анна Николаевна», «Про любовь», «След», «Ольга».