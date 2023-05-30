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«Вызов» стал самым кассовым российским фильмом не новогоднего проката

Космическая драма «Вызов» стала самым кассовым в РФ фильмом, вышедшим не в Новый год

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Космическая драма «Вызов» через пять недель после премьеры стала самым кассовым фильмом среди российских проектов, выходивших в прокат в РФ не в Новый год и уикенд вокруг него. Об этом сообщает «Российская газета».

К утру 30 мая сборы «Вызова» составили более 1,67 млрд руб. Сейчас на фильм продали 5,1 млн билетов, из них 977 тыс. — по Пушкинской карте для школьников и студентов (19%). С февраля по май 2023 года «Вызов» является лидером по количеству посещений по Пушкинской карте среди других фильмов.

Ранее сообщалось, что сборы российских фильмов в 2023 году обошли показатели за последние восемь лет. Наиболее кассовыми стали фильмы «Чебурашка» и «Вызов».

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