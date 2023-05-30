В США умер таджикский писатель Асад Гулзода Бухорои

Таджикский поэт и писатель Асад Гулзода Бухорои умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает bomdodrus.com со ссылкой на близких писателя.

Причина смерти неизвестна. Бухорои умер в США, где проживал последние годы. При жизни писатель часто ездил в Бухару и Душанбе для проведения творческих вечеров и издания своих книг.

Асад Гулзода Бухорои родился 5 января 1935 года в селе Шавгон Пешкинского района Бухарской области. В 1958 году окончил факультет филологии Душанбинского пединститута. В начале своей карьеры он писал для детей и подростков. В 2003-м стал членом Союза писателей Таджикистана. Поэт был известен своей борьбой за сохранение таджикского языка в Бухаре.

Ранее стало известно о смерти бывшего директора Театра имени Ермоловой Марка Гурвича. Прощание с заслуженным работником культуры России пройдет 1 июня в фойе театра. Гурвич окончил ГИТИС в 1981-м, а через четыре года занял должность заместителя директора Театра Ермоловой. После он возглавил культурное учреждение. С 2012 года Гурвич работал в Театре сатиры.