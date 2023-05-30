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В администрации Каменска-Уральского пообещали изучить реакцию горожан на «портрет Бодрова из GTA»

В мэрии Каменска-Уральского назвали авторской задумкой портрет Сергея Бодрова после критики местных жителей

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Типичный Екатеринбург/VK

Администрация Каменска-Уральского изучит реакцию горожан на стрит-арт, посвященный Сергею Бодрову, который появился около городского парка «Космос». Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Елена Шеремет. При этом она назвала граффити Бодрова «авторской задумкой» и добавила, что «в нем ничего предосудительного».

«Его установили не на территории парка «Космос», а на площадке рядом с парком, это произошло совсем недавно. Эта площадка, она сама по себе, второй год там творчеством занимаются. Да, это не совсем его портрет, но это же авторская задумка. Это сугубо субъективное мнение людей, это их право. Я не могу ни осуждать, ни хвалить, это субъективный взгляд художника. Мы изучим это общественное мнение, изучим эту реакцию. Мне смешно, правда, с точки зрения здравого смысла в ней нет ничего предосудительного в этом портрете, потому что это авторский взгляд. Это сугубо субъективное мнение людей. Вы же прекрасно понимаете, что и Пикассо, и Ренуар, и Дали изображали далеко не оригинальный портрет своих героев», — сказала она.

Ранее в городе Каменск-Уральский Свердловской области появился портрет актера Сергея Бодрова в образе героя фильма «Брат» Данилы Багрова. В социальных сетях пользователи раскритиковали стрит-арт, так как портрет не похож на Бодрова. Один из комментаторов заявил, что на граффити «кто угодно, только не Бодров». Другой пользователь написал, что это Данила Багров «в стиле Netflix». Некоторый пользователи сравнили портрет Бодрова с Джорджем Флойдом, со смерти которого началось движение BLM. Другие решили, что Бодров тут похож на персонажа из GTA.

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