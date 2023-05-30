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Умер актер Петер Симонишек

Звезда фильма «Тони Эрдманн» Петер Симонишек скончался на 77-м году жизни

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Manfred Werner/CC by-sa 4.0

Австрийский актер Петер Симонишек, звезда фильма Марен Аде «Тони Эрдманн» скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает The Guardian.

Смерть актера наступила в Вене.

После выхода «Тони Эрдманна» в 2016-м Симонишек обрел мировую славу. Картину номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на премиях BAFTA, «Золотой глобус», «Оскар», фильм получил приз ФИПРЕССИ на Каннском кинофестивале.

Министр культуры Австрии Андреа Майер назвала Симонишека «одним из великих имен современных кино, театра и телевидения». «Его смерть — огромная потеря для искусства и культуры», — сказала она.

Ранее сообщалось, что театральный режиссер Олег Сташкевич умер после борьбы с раком.

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