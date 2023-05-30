Дмитрий Маликов рассказал о первых отношениях дочери

Певец Дмитрий Маликов рассказал в интервью с артисткой Натальей Подольской о романах 20-летней дочери Стефании.

Маликов признался, что у дочери было два серьезных романа. Музыкант отметил, что девушка тяжело переживала расставание с первым возлюбленным. После разрыва Стефания пришла домой в слезах. Артист признался, что дочь справлялась с эмоциями сама, без советов отца.

«Она (Стефания) больше сама. Это же тоже, наверное, необходимо, чтобы повзрослеть, помудреть. Все проходят разочарование первой любви», — поделился музыкант. Он добавил, что на данный момент дочь встречается с другим партнером.

Стефания родилась в союзе Маликова с Еленой Изаксон в 2000 году. Девушка работает над своим брендом одежды, а также владеет бутиком в центре Москвы.

Ранее Маликов заявил, что считает суррогатное материнство хорошим способом завести детей, когда нет других возможностей. Музыкант и его супруга тоже воспользовались этой услугой. С помощью суррогатной матери у звезды родился сын Марк в 2018 году.