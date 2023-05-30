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На дом актера Бенедикта Камбербэтча напал вооруженный мужчина

Мужчина с ножом напал на дом актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне

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Бывший шеф-повар Джек Бисселл напал с ножом на дом актера Бенедикта Камбербэтча в Лондоне. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным СМИ, во время инцидента звезда сериала «Шерлок» находился дома с женой и детьми. 35-летний нападавший выбил ворота палисадника и ворвался во двор Камбербэтча. Мужчина вырвал растение и бросил его в стену, после чего плюнул в домофон и сломал его своим ножом.

«Я знаю, что вы переехали сюда, надеюсь, все сгорит дотла», — кричал Бисселл.

Злоумышленника удалось найти при помощи анализа ДНК, Бисселл признал себя виновным и заплатил штраф в размере 250 фунтов стерлингов. Помимо этого, суд запретил мужчине приближаться к семье артиста или к району, в котором они проживают. По словам источника, знакомого с ситуацией, Камбербэтч и его родственники были в ужасе от происходящего и предполагали, что Бисселл проникнет в дом и причинит им вред.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч присоединится к байопику о Бобе Дилане. Камбербэтч сыграет фолк-певца Пита Сигера. Сигер, который умер в 2014 году, оказал значительное влияние на музыкальную деятельность Дилана.

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