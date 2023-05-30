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Актриса Пермякова призналась, что благодарна сериалу «Интерны»

Актриса Светлана Пермякова сообщила, что до сих пор общается с коллегами по сериалу «Интерны»

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S_permyakova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Светлана Пермякова сообщила в беседе с kp.ru, что благодарна всем проектам, в которых участвовала.

Пермякова выделила сериал «Интерны», где сыграла медсестру Любу. Артистка отметила, что до сих пор общается с коллегами по проекту. По словам звезды, недавно актриса Кристина Асмус приглашала ее на день рождения.

Ситком «Интерны» вышел в 2010 году на телеканале ТНТ. Сериал рассказывает о молодых и неопытных врачах, попадающих в смешные ситуации. В ролях — Иван Охлобыстин, Илья Глинников, Один Байрон, Светлана Камынина, Вадим Демчог, Кристина Асмус, Светлана Пермякова, Яна Гурьянова, Александр Ляпин.

Пермякова добавила, что на нее также сильно повлиял проект «Звезды в Африке». Она заявила, что шоу «перевернуло жизнь». Однако артистке не понравилась вражда между участниками в программе.

«Меня всегда группировки коробили и до сих пор коробят, я не понимаю, зачем это. Даже сейчас, когда я смотрю проект, у меня просто волосы встают дыбом. Думаешь, у нас не так было, по-другому, и наш главный интриган по сравнению с нынешними участниками, просто дитя малое!» — заявила актриса.

Ранее Пермякова заявила, что не смотрит КВН из-за отсутствия времени.

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