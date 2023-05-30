Эмин Агаларов ушел из Crocus Group после 22 лет работы

Первый вице-президент Crocus Group, российский певец азербайджанского происхождения Эмин Агаларов покинул холдинг после 22 лет работы. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По его словам, он ушел из компании ради собственных проектов. «Сейчас я развиваю очень много собственных бизнесов, таких как Sea Breeze, ресторанное направление, фитнес и другие. Объем работы стал настолько масштабным, что у меня больше нет возможности продолжать совмещать его с обязанностями в Crocus Group, так как проекты компании также требуют большого внимания и концентрации», — объяснил Агаларов.

Он подчеркнул, что уверен — топ-менеджеры Crocus Group смогут эффективно выполнять обязанности, ранее возложенные на него.

Эмин Агаларов — сын президента Crocus Group Араза Агаларова, президент медиахолдинга «Жара».

Ранее сообщалось, что Эмин Агаларов перенес концерт в Хабаровске из-за погодных условия.