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Писатель Эдвард Радзинский заявил, что проживает не в России

Писатель Радзинский заявил, что находится далеко от России

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Драматург и писатель Эдвард Радзинский в интервью Daily Storm сообщил, что не проживает в России. Издание напоминает, что он снимал дачу в подмосковном поселке Николина Гора, в районе которого сбили украинский беспилотник. По словам деятеля культуры, он проживал там очень давно.

«Я немножко далеко и не в России. Я на Николиной Горе не живу — когда-то лет сто назад снимал дачу. Но меня оттуда попросили через некоторое время, потому что ее продали», — рассказал Радзинский.

Где проживает в настоящий момент, драматург не уточнил. Также он отметил, что не следит за новостями из России.

Ранее актер Михаил Пореченков заявил, что не осуждает уехавших за границу артистов. По его словам, для этого существует «другие организации». Сам артист решил остаться в России. Он отметил, что на родине он занимается искусством и продолжает свою работу.

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