Продюсер Евгений Фридлянд признался, что замечает работу ПВО около его дома в Барвихе

Продюсер Евгений Фридлянд в разговоре с Telegram-каналом Daily Storm заявил, что в районе его дома в Барвихе хорошо слышна работа ПВО.

«Перед 9 мая уже были хлопки такие. Я точно был уверен, что работает ПВО. Наверняка что-то сбивали. Ничего страшного. Мы уверены, все будет хорошо. Тут заметно, что кругом ПВО», — отметил Фридлянд.

Продюсер считает, что «Москва прикрыта», и переживать жителям столицы не стоит. Фридлянд заверил, что никто из его окружения не испугался сбитых беспилотников.

Утром 30 мая Москву атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В итоге в столице были повреждены три дома. Как подчеркнул мэр города Сергей Собянин, никто серьезно не пострадал. По данным Министерства обороны России, в атаке участвовали восемь беспилотников, все они были поражены.

Ранее Анастасия Волочкова пожаловалась на шум от сбитого рядом с ее поселком беспилотника.