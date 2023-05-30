Скончался актер из «Каменской» и «Склифосовского» Николай Шатохин

В возрасте 62 лет умер актер Николай Шатохин, он наиболее запомнился зрителям по своим ролям в сериалах «Каменская» и «Склифосовский». Об этом сообщила режиссер Ксения Зорина на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Вчера умер Николай Шатохин. Он сыграл когда-то две главные роли в двух великих фильмах — «Чувствительном милиционере» Киры Муратовой и «Трудно первые сто лет» Виктора Аристова», — написала Зорина.

Режиссер уточнила, что Шатохин скончался в больнице. По словам Зориной, предварительная дата похорон назначена на 1 июня, прощание с артистом состоится в Московском театре юного зрителя.

За свою творческую карьеру артист снялся в более чем 70 фильмах и сериалах, среди которых «Меченосец», «Лекарство от смерти», «Орда», «Куприн», «Довлатов», и другие проекты.

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