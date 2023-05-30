В Краснодаре уточнили сообщения об отмене концерта Дианы Арбениной

В Краснодаре отменили концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной, назначенный на 12 июня. Об этом рассказали ТАСС во дворце спорта «Олимп», где должен был состояться концерт.

Причины отмены концерта в «Олимпе» не уточнили.

Ранее после сообщений об отмене некоторых выступлений концертный директор группы «Ночные снайперы» Александра Рерих уточняла, что летние выступления певицы Дианы Арбениной все-таки состоятся в Москве. Московский концерт Арбениной пройдет 8 июля. Также, утверждала Рерих, звезда выступит 7 июня в Нальчике, 8 июня в Ростове-на-Дону, 12 июня в Краснодаре и 13 июня в Волгограде. Рерих отметила, что запланированные концерты состоятся, несмотря на травму спины музыкантки.