Начались съемки комедии «Зять» с Нагиевым и Цапником в главных ролях

В Москве стартовали съемки лирической комедии «Зять» режиссера Анарио Мамедова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании «ВайТ Медиа», которая занимается производством фильма.

В центре сюжета — примерный муж и образцовый отец Олег (Ян Цапник), чья размеренная жизнь спланирована на годы вперед. Его дочь Алена (Дарья Петриченко) влюбляется в некогда лучшего друга и ровесника своего отца Антона (Дмитрий Нагиев), с которым их объединяет дружба в далеком прошлом и бурная молодость.

«Зрителя ждет искрометная комедия о любви с невероятным актерским составом, — сказала генеральный продюсер «ВайТ Медиа» Юлия Сумачева. — Каждый настолько органичен в своей роли, что складывается ощущение полной реалистичности происходящего. Жизнь преподносит нам множество сюрпризов каждый день, и такая история может случиться с каждым. «Зять» обязательно понравится молодой аудитории — такие фильмы идеальны для просмотра в кругу друзей или семьи».

Съемки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. На большом экране комедия «Зять» выйдет зимой 2024 года.

Ранее Сумачева рассказала, что в четвертом сезоне проекта «Маска» организаторам пришлось особенно тщательно скрывать голоса и личности всех участников.