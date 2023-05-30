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В Риге демонтировали памятник Пушкину

Памятник Пушкину в Риге перенесли на склад и передадут Союзу художников Латвии

В Риге демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает РИА Новости.

Памятник перенесли на склад, впоследствии его отдадут Союзу художников Латвии. «Тридцатого мая Рижское агентство памятников перенесло на хранение скульптуру поэта Александра Пушкина в парке Кронвальда, чтобы затем передать ее музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении и будущей экспозиции скульптуры», — говорится в сообщении на сайте местной думы.

Установка скульптуры в парке, уточнили власти города, «не соответствовала нормативным актам».

За последние полгода памятник Пушкину в парке Кронвальда трижды оскверняли, рижские власти заявляли о желании демонтировать памятник еще в конце апреля. Тогда это мотивировали нежеланием допустить собрания у монумента на 9 мая.

Ранее сообщалось, что мэр латвийского Даугавпилса Андрей Элксниньш на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что готов установить в городе ранее оскверненный памятник русскому поэту Александру Пушкину из Риги. По словам Элксниньша, в Даугавпилсе есть улица Пушкина, а в местной крепости отбывал заключение друг поэта — декабрист Вильгельм Кюхельбекер.

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