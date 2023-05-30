Анастасия Волочкова прокомментировала возможную проверку налоговой

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала информацию о том, что налоговая служба может проверить ее на возможную задолженность. Слова артистки цитирует портал «А теперь внимание!».

Волочкова заверила, что не боится никаких проверок. «Кто бы ко мне не пришел, у меня заплачены все налоги на имущество: дом, квартира, машина. Но что касается творчества. Извините, кто кому еще должен», — поделилась звезда.

Балерина отметила, что сейчас людям интереснее скандалы, нежели ее творчество. Она утверждает, что уже много лет организовывает благотворительные выступления, однако они не вызывают бурной реакции. «Мои золотые, я на все свои спектакли уже 20 лет зрителей приглашаю совершенно бесплатно. И для того, чтобы это случилось, для этого должна найти финансовую поддержку. Мало кто говорит об этом, говорят про трусы, про шпагат и бани, а про творчество — мало кому интересно», — утверждает Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что победит в номинации «Кринж года». Балерина заявила, что сама является кринжем.