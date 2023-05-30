Аня Покров прокомментировала слухи о свадьбе с Артуром Бабичем

Блогерша Аня Покров ответила на слухи о скорой свадьбе с Артуром Бабичем. Ее слова цитирует «Пятый канал».

Покров опровергла информацию о том, что Бабич сделал ей предложение. «Ребят, ну нет кольца, нет кольца! Кольцо подарил, предложение не сделал — что я поделаю с ним?» — призналась блогерша.

Аня Покров спровоцировала слухи о помолвке еще в декабре 2022 года. Она показала, как отметила свое 23-летие. Девушка показала, что отпраздновала день рождения с возлюбленным Артуром Бабичем в Лас-Вегасе. Также блогерша опубликовала один из подарков — букет цветов и коробочку с кольцом. Поклонники предположили, что украшение подарил Бабич. Фанаты начали поздравлять звезду с помолвкой.

В последнее время блогерша также носит кольцо на безымянном пальцем правой руки. После этого поклонники предположили, что Покров готовится к свадьбе с возлюбленным.

В августе 2022 года Аня Покров и Артур Бабич признались, что два года скрывали свои отношения. Рассекретившие свой роман блогеры известны как участники первого состава тиктокерского дома Dream Team House и музыкальные исполнители.