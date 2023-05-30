Ольге Бузовой тайно сделали предложение руки и сердца

В сети появился видеоролик, на котором мужчина делает предложение руки и сердца певице Ольге Бузовой. Кадры разместило издание StarHit.

На видео неизвестный молодой человек встал на колено и продемонстрировал Бузовой изображение кольца на экране смартфона. Артистка засмущалась и начала улыбаться после увиденного.

Инцидент произошел за кулисами шоу «Новые звезды в Африке». Окружающие на видео призвали Бузову ответить мужчине взаимностью.

Ранее Ольга Бузова рассказала, когда в последний раз занималась сексом. По словам звезды, у нее не было интима с 2021 года.

Бузова была замужем один раз. В 2012 году она сыграла свадьбу с футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016-м стало известно, что пара развелась. По словам звезды, причиной расставания послужили измены мужа. Артистка тяжело переживала разрыв.

После развода певица два года встречалась с блогером Давидом Манукяном (Дава). Расставание было болезненным — Бузова обвинила бывшего бойфренда в абьюзе. Артистке также приписывали роман с экс-участником «Дома-2» Романом Гриценко.