Педро Паскаль пострадал из-за фанатов «Игры престолов»

Актер Педро Паскаль рассказал, что пострадал из-за фанатов «Игры престолов», которые делали с ним совместные фото. Слова артиста цитирует Daily Mail.

Персонаж Паскаля в сериале Оберин Мартелл погибает после того, как ему выдавили глаза и сдавили череп. Поклонники захотели «воссоздать» сцену из «Игры престолов» и попросили актера сделать совместное фото, касаясь его глаз.

«Я помню, раньше из-за «Игры престолов» и того, как умер мой персонаж, людям очень нравилось делать селфи, прикладывая большие пальцы к моим глазам. Сначала я был так искренен и рад успеху персонажа в сериале, что позволял им это! Но в результате того, что вокруг глаз были чужие пальцы, я заразился глазной инфекцией», — признался артист.

Ранее стало известно, что Педро Паскаль сыграет роль в фильме «Оружие». Режиссер и сценарист картины — Зак Креггер, известный по работе над триллером «Варвар». Новый проект кинематографиста станет хоррором. Пока неизвестно, какую именно роль исполнит Паскаль. Картина описывается как «многогранная и взаимосвязанная эпопея ужасов», которая по тону соответствует драме Пола Томаса Андерсона «Магнолия».