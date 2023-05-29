Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Появились подробности госпитализации певицы Славы

Певица Слава останется в больнице на день

close
100%
StarHit

Певица Слава останется в больнице еще на один день. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителя артистки.

На данный момент Слава находится в стабильном состоянии, но она решила провести еще день в клинике для полного чекапа и выздоровления. По словам пиар-директора певицы, самочувствие звезды ухудшилось из-за нестабильного графика, простуды и отсутствия. Из-за этих факторов произошел сбой в организме.

29 мая стало известно, что певица Слава была госпитализирована. У певицы поднялась температура, и ей стало плохо. Концертный директор музыкантки Николай Макаров предположил, что у звезды может быть воспаление легких.

Дочь артистки Александра Морозова отказалась комментировать госпитализацию матери. Однако девушка сообщила, что день выдался сложным. Ранее она рассказывала о болезни всех членов семьи. Сначала стало плохо ее мужу Андрею Дедову. Позже он заразил ее и месячного сына Арсения. Дочь певицы жаловалась на насморк и температуру.

Ранее Слава воссоединилась с бывшим мужем на крестинах внука.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях