Появились подробности госпитализации певицы Славы

Певица Слава останется в больнице еще на один день. Об этом сообщает Super со ссылкой на представителя артистки.

На данный момент Слава находится в стабильном состоянии, но она решила провести еще день в клинике для полного чекапа и выздоровления. По словам пиар-директора певицы, самочувствие звезды ухудшилось из-за нестабильного графика, простуды и отсутствия. Из-за этих факторов произошел сбой в организме.

29 мая стало известно, что певица Слава была госпитализирована. У певицы поднялась температура, и ей стало плохо. Концертный директор музыкантки Николай Макаров предположил, что у звезды может быть воспаление легких.

Дочь артистки Александра Морозова отказалась комментировать госпитализацию матери. Однако девушка сообщила, что день выдался сложным. Ранее она рассказывала о болезни всех членов семьи. Сначала стало плохо ее мужу Андрею Дедову. Позже он заразил ее и месячного сына Арсения. Дочь певицы жаловалась на насморк и температуру.

Ранее Слава воссоединилась с бывшим мужем на крестинах внука.