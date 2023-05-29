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Влад Топалов пожаловался на ухудшение самочувствия сына

Влад Топалов заявил, что его старший сын заболел

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Певец Влад Топалов сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что его четырехлетний сын Михаил заболел.

Топалов рассказал, что его сын простудился после прогулки за городом. Мальчику стало плохо вечером 28 мая. На данный момент у него температура 38,5.

В марте Топалов сообщил, что отвез старшего сына в больницу из-за травмы головы. Мальчик неудачно прыгнул в бассейн — ударился головой и получил шишку. По словам артиста, врач не обнаружил переломов или сотрясения мозга у ребенка. Он добавил, что старается максимально оберегать детей, но не всегда может быть с ними рядом. Это заставляет его чувствовать себя плохим отцом.

Топалов воспитывает двух сыновей вместе с телеведущей Региной Тодоренко. Они поженились в 2019 году. Через год у них родился первенец Михаил. В 2022-м у артиста и блогерши появился на свет второй ребенок. Мальчика назвали Мирославом.

Ранее Топалов пошутил, что в отсутствие Тодоренко их сын отдыхает от наставлений и запретов.

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