Журналистка, автор и видеоблогер Алена Жигалова покидает редакцию Super. Об этом сообщает пресс-служба News Media. Запущенные проекты ведущей будут развиваться под собственным брендом.

Генеральный директор News Media Максим Иксанов отметил, что за годы сотрудничества с Super Жигалова запустила ряд успешных проектов, завоевав лояльность широкой аудитории.

«Принимая во внимание популярность проектов и тот факт, что Алена продолжает расширять свою деятельность, холдингом было принято стратегическое решение усиливать личный бренд ведущей, который вышел на новый уровень. Сегодня это целая экосистема проектов и СМИ, которая будет развиваться самостоятельно как отдельное направление холдинга News Media, уже не связанное с редакцией Super», — заявил он.

Как уточнили в медиахолдинге, Жигалова сотрудничает с News Media с 2012 года, а с изданием Super в качестве амбассадора — с 2014 года. Отмечается, что результатом сотрудничества стал запуск нескольких успешных шоу, среди которых «Алена, блин!», «Алена, блин, говорит!», «Алена, блин! Посидим», авторский Telegram-канал «Неопра» и др.

«Вот и пришло время прощаться с редакцией Super.ru, с которой связывают мое имя почти 10 лет. Знаю, что это новость — шок для тех, кто всегда считал меня главным журналистом и «паровозом» «Супера». Но, признаться, я уже давно существую отдельно и полностью погружена в проекты, которые разрослись настолько, что времени на Super не осталось», — заявила Жигалова.

При этом она подчеркнула, что не планирует уходить из профессии и холдинга News Media.

«Мой Youtube-канал также сменил название: теперь он уже не Super, а просто «Алена, блин!». Там вы можете смотреть все мои шоу, а новости шоубиза читать в моем телеграмм-канале «Неопра». Проекту Super желаю успехов и новых журналистских удач», — добавила журналистка.