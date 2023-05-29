Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Алена Жигалова покидает редакцию Super

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Журналистка, автор и видеоблогер Алена Жигалова покидает редакцию Super. Об этом сообщает пресс-служба News Media. Запущенные проекты ведущей будут развиваться под собственным брендом.

Генеральный директор News Media Максим Иксанов отметил, что за годы сотрудничества с Super Жигалова запустила ряд успешных проектов, завоевав лояльность широкой аудитории.

«Принимая во внимание популярность проектов и тот факт, что Алена продолжает расширять свою деятельность, холдингом было принято стратегическое решение усиливать личный бренд ведущей, который вышел на новый уровень. Сегодня это целая экосистема проектов и СМИ, которая будет развиваться самостоятельно как отдельное направление холдинга News Media, уже не связанное с редакцией Super», — заявил он.

Как уточнили в медиахолдинге, Жигалова сотрудничает с News Media с 2012 года, а с изданием Super в качестве амбассадора — с 2014 года. Отмечается, что результатом сотрудничества стал запуск нескольких успешных шоу, среди которых «Алена, блин!», «Алена, блин, говорит!», «Алена, блин! Посидим», авторский Telegram-канал «Неопра» и др.

«Вот и пришло время прощаться с редакцией Super.ru, с которой связывают мое имя почти 10 лет. Знаю, что это новость — шок для тех, кто всегда считал меня главным журналистом и «паровозом» «Супера». Но, признаться, я уже давно существую отдельно и полностью погружена в проекты, которые разрослись настолько, что времени на Super не осталось», — заявила Жигалова.

При этом она подчеркнула, что не планирует уходить из профессии и холдинга News Media.

«Мой Youtube-канал также сменил название: теперь он уже не Super, а просто «Алена, блин!». Там вы можете смотреть все мои шоу, а новости шоубиза читать в моем телеграмм-канале «Неопра». Проекту Super желаю успехов и новых журналистских удач», — добавила журналистка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях