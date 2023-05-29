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Певица Бьянка ответила матом на замечания о лишнем весе

Певица Бьянка послала матом критиков на вопрос о лишнем весе

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая) резко ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на вопрос о лишнем весе.

В соцсетях Бьянку спросили, почему она «так потолстела». Артистка назвала вопрос некорректным и нетолерантным. Она послала матом критиков и посоветовала своим поклонницам также отвечать на бестактные высказывания.

«Обычно их (некорректные вопросы) задают люди, у которых очень маленькая, дрябленькая писечка <…>, либо сисечек нет, либо очень большая проблема с мозгами. Но проблема с мозгами, определенно, да», — заявила певица.

В декабре 2022 года Бьянка объяснила, что поправилась из-за гормонального сбоя. Звезда соблюдает специальную диету и делает упражнения, чтобы похудеть.

В мае 2023 года Липницкая сообщила, что намерена похудеть на 20 кг. Она рассказала, что ей нужно сбросить лишний вес, чтобы сделать пластическую операцию. Артистка планирует пластику живота и пресса. Бьянка уточнила, что любит и принимает свое тело, но если есть возможно его улучшить без негативных последствий, то она это сделает. По словам звезды, она не хочет такие же формы, как у светской львицы Ким Кардашьян, и стремится к фигуре певицы Рианны.

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