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Ольга Орлова призналась, что сталкивалась с абьюзером

Ольга Орлова заявила, что может сделать жизнь абьюзера невыносимой

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Olgaorlova1311/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица и телеведущая Ольга Орлова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), сталкивалась ли она с абьюзом.

Орлова сообщила, что в ее жизни «пытался быть» абьюзер, но она закончила отношения с этим мужчиной.

«Я как вождь краснокожих, меня проще «вернуть обратно», потому что я тоже сумею сделать жизнь абьюзера невыносимой», — отметила артистка.

Орлова также дала советы для женщин, которые столкнулись с абьюзером и манипулятором. Она посоветовала как можно быстрее выйти из отношений с ним, но не вступать в открытый конфликт. По мнению звезды, таких мужчин нужно «переиграть».

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Супруг певицы не ведет социальные сети, редко выходит в светское общество и не любит публичность. Артистка рассказывала, что в их семье нет конфликтов.

В сентябре 2022-го ведущая объявила о беременности. В феврале 2023 года музыкантка родила дочь Анну.

13 мая Орлова крестила ребенка. Крестной мамой стала коллега певицы по «Дому-2» телеведущая Ксения Бородина, а крестным отцом — друг мужа по имени Дмитрий.

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