Певица Марина Хлебникова опровергла слухи о пластике

Певица Марина Хлебникова прокомментировала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) слухи о пластической операции после пожара.

Хлебникова заявила, что не делала пластику. «P.S. Нет ни одного комментария с фразой «Хирурги потрудились на славу», — отметила музыкантка. Певица пожаловалась на журналистов, которые хотят «хайпа» на слухах о ее якобы пластических операциях.

18 ноября 2021 года Хлебникова была госпитализирована с серьезными ожогами и отравлением угарным газом после пожара в Москве. Возгорание произошло в квартире артистки. Его удалось потушить только через несколько часов. Певица была доставлена в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В январе 2021-го Хлебникову выписали из больницы.

4 апреля 2022 года рэпер Russell Ray рассказал, что Хлебникова вернулась к работе в студии звукозаписи и записала с ним совместный трек. 8 апреля стало известно, что артистка пришла на шоу Андрея Малахова «Привет, Андрей!». В студии звезда исполнила свой хит «Дожди» и рассказала о самочувствии.