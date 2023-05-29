Актриса Людмила Зайцева рассказала о последней встрече с Василием Шукшиным

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева рассказала в беседе с aif.ru о последней встрече с режиссером Василием Шукшиным.

Зайцева призналась, что Шукшин долгое время был очень подавлен и напряжен. По словам актрисы, причиной его плохого настроения стало то, что ему запретили снимать фильм о крестьянском восстании под предводительством Степана Разина. Однако в последнюю встречу с Зайцевой Шукшин был счастливым.

Зайцева рассказала, что увиделась с режиссером и его женой Лидией Федосеевой-Шукшиной в гостинице. Он похвалил артистку за работу в картине «Здравствуй и прощай» и подарил цветы.

«Я была рада видеть его в добром настроении — до этого он долгое время был очень подавлен, напряжен из-за того, что ему запретили снимать фильм о Разине. То есть в последний раз я увидела его счастливым, расслабленным. А потом я узнала, что буквально через две недели он умер. Затравили человека», — заявила Зайцева.

Режиссер Василий Шукшин умер 2 октября 1974 года в возрасте 45 лет. Согласно официально версии, причиной смерти стал инфаркт.