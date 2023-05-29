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Певицу Славу положили в больницу для сдачи анализов

Концертный директор Славы подтвердил госпитализацию певицы

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Концертный директор певицы Славы Николай Макаров подтвердил «Газете.Ru» сообщения о госпитализации артистки. По его словам, певицу положили в больницу для проведения анализов, так как ей стало плохо.

«Да, артистка госпитализирована. Врачи решили положить, просто сделать анализы, проверить что с ней, потому что стало плохо, температура поднялась. Просто симптомы какие-то есть, поэтому нужно было изначально подумать что это может быть. Похоже на воспаление [легких]. Сейчас анализы сдаст, проверится и тогда уже будет точно понятно», — сообщил Макаров.

Ранее издание StarHit со ссылкой на источник в окружении певицы Славы (настоящее имя Анастасия Сланевская — «Газета.Ru») сообщило, что у артистки начались рвота и понос, поднялась температура. Отмечается, что Сланевскую также «мучает кашель». Она была экстренно госпитализирована в одну из московских клиник.

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