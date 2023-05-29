Композитор Пугачевой и Лободы подал в суд на Comedy Club Production

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Композитор песен Ани Лорак, Аллы Пугачевой и Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на студию Comedy Club Production. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Влади обнаружил песню «А может, к черту любовь», которую Светлана Лобода исполняла в выпуске шоу «Танцы. Битва сезонов» от 2016 года. В титрах проекта не было указано его имя.

Вместе с юристом Валерией Рытвиной он подал иск в суд, требует удалить эпизод со всех площадок и выплатить ему компенсацию в полмиллиона рублей за моральный вред.

Ранее автор песни Пугачевой «Дай мне, Боже» заявил, что получает за нее «копейки». Композитор Влад Забелин признался, что раньше получал с песни по 15-20 тыс. рублей, однако теперь она ушла с радио и телевидения.