Мошенники продавали билеты на несуществующий концерт Земфиры* в Дубае

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова в своем Telegram-канале сообщила о мошенниках. От ее имени продают билеты на несуществующий концерт.

«Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт — фейк», — написала артистка в личном блоге. На афише указано, что поклонники могут приобрести билеты на выступление Земфиры в ОАЭ, которое якобы состоится через две недели.

10 февраля Земфира была признана иностранным агентом. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников».

Земфира уехала из России после начала спецоперации на Украине. Артистка активно гастролирует за рубежом.

12 мая стало известно, что исполнительница подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы к Министерству юстиции России, чтобы оспорить решение ведомства о включении исполнительницы в реестр иностранных агентов.