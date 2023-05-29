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Мошенники продавали билеты на несуществующий концерт Земфиры* в Дубае

Земфира сообщила о мошенниках, продающих билеты на ее несуществующий концерт в Дубае

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Alexei Pantsikov/Global Look Press

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова в своем Telegram-канале сообщила о мошенниках. От ее имени продают билеты на несуществующий концерт.

«Информация о концерте в Дубае 12 июня является недостоверной. Указанный сайт — фейк», — написала артистка в личном блоге. На афише указано, что поклонники могут приобрести билеты на выступление Земфиры в ОАЭ, которое якобы состоится через две недели.

10 февраля Земфира была признана иностранным агентом. На официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации заявлялось, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции», а также «получала поддержку от иностранных источников».

Земфира уехала из России после начала спецоперации на Украине. Артистка активно гастролирует за рубежом.

12 мая стало известно, что исполнительница подала иск в Замоскворецкий районный суд Москвы к Министерству юстиции России, чтобы оспорить решение ведомства о включении исполнительницы в реестр иностранных агентов.

*  признана в РФ иностранным агентом
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