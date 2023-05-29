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Актриса Яна Троянова назвала причины расставания с режиссером Сигаревым

Актриса Яна Троянова заявила, что рассталась с режиссером Сигаревым из-за отказа от алкоголя

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Яна Троянова (сериал «Ольга») в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассказала, какие факторы посчитала причинами расставания с режиссером Василием Сигаревым.

По мнению звезды, разлад между бывшими возлюбленными произошел после того, как она перестала употреблять алкоголь. «Это был путь расхождения. Когда я перестала бухать, я очень быстро увидела, что мы отдаляемся друг от друга. Мы с Васей все-таки были пьющая пара», — поделилась Троянова.

Актриса объяснила, что после отказа от алкоголя она «должна была чем-то пожертвовать». В результате Троянова и Сигарев не смогли сохранить отношения, поскольку уже не были «на одной волне».

Троянова утверждает, что рассталась с бывшим возлюбленным без негатива. По словам артистки, расхождение во взглядах произошло за несколько лет до окончания совместной жизни с Сигаревым. Экс-возлюбленные больше года жили под одной крышей, но уже не были парой.

Сигарев и Троянова состояли в отношениях с 2013 по 2020 год, расставание, по словам режиссера, произошло по инициативе Трояновой. Сигарев заявил, что актриса «разлюбила его как мужчину» и признался, что после разрыва посещал психиатра.

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