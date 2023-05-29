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Хейли Уильямс почтила память Тины Тернер на концерте Paramore

Певица Хейли Уильямс спела отрывок из песни Тины Тернер на концерте Paramore

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Rick Scuteri/Invision/AP

Вокалистка Paramore Хейли Уильямс почтила память покойной Тины Тернер во время концерта коллектива в Атланте. Об этом пишет NME.

Во время выступления Уильямс спела композицию группы «Told You So». Она заменила последний припев на текст песни Тернер «What's Love Got To Do With It?».

Тернер выпустила «What's Love Got To Do With It?» в 1984 году — композиция стала синглом с альбома «Private Dancer». Певица получила премию «Грэмми» за исполнение этой песни, также композиция в 2012 году была включена в Зал славы премии «Грэмми». «What's Love Got To Do With It?» считается одним из самых успешных синглов Тернер.

Американская и швейцарская певица, актриса и танцовщица Тина Тернер скончалась в возрасте 83 лет. По словам представителей звезды, артистка ушла из жизни в связи с продолжительной болезнью. Смерть наступила в ее собственном доме в швейцарском городе Кюснахт неподалеку от Цюриха. Певица ранее перенесла инсульт, онкологическое заболевание и почечную недостаточность, приведшую к трансплантации почки в 2017 году. По словам Тернер, последние годы своей жизни она хотела провести вдали от камер.

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