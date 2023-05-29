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Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова рассказала, куда переехала из России

Звезда сериала «Ольга» Яна Троянова эмигрировала во Францию

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Евгений Биятов/РИА Новости

Актриса Яна Троянова в интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) рассекретила свое местоположение. Звезда сериала «Ольга» покинула Россию осенью 2022 года.

Сейчас Троянова проживает во Франции. По словам артистки, она некоторое время жила в Париже, затем в пригороде столицы, после чего переехала в Версаль. Актриса заверила, что это не конечный пункт, и изначально в страну она приехала «на разведку».

«Поеду дальше, но моя база — Франция. Испытываю огромную благодарность, что могу перемещаться по миру, могу всегда вернуться сюда, через четыре года получить вид на жительство. Мне нужно интегрироваться, поэтому будем думать, что здесь тоже нужно работать», — отметила Троянова. По словам артистки, она не приобретала никакой недвижимости за границей. Также она рассказала, что у нее нет в собственности жилья в Суздале, о чем начали распространяться слухи после интервью с Ксенией Собчак.

«Пока ищу точку, где жить. Поэтому буду посещать и страны. Вообще мечта — уехать в Африку и пропасть, но пока совесть не позволяет», — призналась актриса. Троянова добавила, что уехала из России в октябре 2022 года после съемок последнего сезона «Ольги».

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